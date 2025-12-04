Natalia Sette 04 DIC 2025 - 10:13h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' habla de los planes que hacen los tres juntos y comparte sus ganas de volver a ser padre

Violeta Crespo desvela los detalles de su boda con Edi Insua: Lugar, vestido e invitados

Edi Insua y Violeta Crespo vuelven una semana más a su canal con un vídeo muy especial. A pesar de que hace unos días reconocieron que no habían pasado unas buenas semanas , los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ han superado el bache y vuelven a estar igual de bien que siempre. Con las navidades a la vuelta de la esquina, la pareja se ha puesto sentimental y aunque comienzan hablando de planes navideños, terminan sincerándose sobre formar una familia. Edi, emocionado, habla de la relación que tiene Violeta con su hijo Gael y opina al respecto.

En más de una ocasión tanto Violeta como Edi se han pronunciado sobre tener hijos . Con la diferencia de edad y empezando en el mundo de la televisión, ambos veían bastante inviable el hecho de ser papás. Sin embargo, la época navideña y el tiempo que están pasando con Gael les está despertando un sentimiento de familia. “No hay nada más bonito que formar una familia”, comienza diciendo Edi.

Hace ya varios meses que Edi tomó la decisión de presentarle a su hijo Gael a Violeta. Desde entonces, cada vez que la toledana ha ido a Galicia y ha coincidido con el pequeño en casa, han hecho planes los tres. El influencer comparte ahora un momento muy especial que vivieron juntos recientemente. “Nos veo a los tres juntos… Es lo que imaginaba que era ser padre”, relata emocionado el gallego. “Me sentí muy feliz”, admite mientras explica lo difícil que era para él sentir emociones tan fuertes y lo poco que le cuesta si está relacionado con su hijo y su novia.

Violeta Crespo se sincera sobre su vínculo con el hijo de Edi Insua

Al ver a Edi tan emocionado hablando de su relación con Gael, la toledana también ha querido dar su opinión. Aunque nunca ha tenido muy claro el querer ser madre, conocer al pequeño de Edi y hacer planes con él le ha cambiado por completo el pensamiento. “Se despierta algo en mi con Gael”, admite la influencer. Violeta trata con mucho respeto la situación pero aún así no puede evitar recalcar el fuerte vínculo que tiene con él. “Aunque no sea mío yo ya siento que tengo un niño”, admite.

Es la primera navidad que pasan como pareja oficialmente y los exconcursante de 'Gran Hermano' no pueden estar más felices. Hablando de planes navideños y de los bonito que es compartirlo con la familia, Violeta y Edi no han podido evitar pensar en el momento en el que sean ellos los que formen su propia familia ¡No te pierdas sus declaraciones dándole al play!