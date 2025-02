Es más, Ángel Cristo dice que consiguió aún más dinero cuando el programa en el que trabajaba terminó gracias a la entrevista que él concedió: "Me pidió hacer esa entrevista porque realmente la que tenía valor era la mía que era el único que no había hablado. Mi hermana sí había hablado y mi madre obviamente no paraba de hacerlo. Me pagaron un dinero como ya conté y estuve un semestre y me dijo que no había más dinero". El hijo de Bárbara Rey recrimina a su madre haber hecho la entrevista para después "no haber podido acabar los estudios".