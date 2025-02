Violeta Mangriñán desvela por qué quiere vender Maison Matcha

La influencer ha recordado en la entrevista que ya tiene dos locales en Madrid y ha desvelado que ha invertido en ellos 230.000 euros , subrayando que ese dinero ha salido de sus ahorros y que no ha tenido que pedir un préstamo para emprender en este negocio con el que no tiene pérdidas, de acuerdo con sus declaraciones. En una entrevista previa , ya había aclarado que, al día, ingresa solo por las ventas de tés - también hay cafés y dulces en la carta, aunque no reveló cuánto ganaba en total - entre 500 y 750 euros .

"Él se agobia enseguida, él no quería ni abrir el tercer local, pero yo le dije: 'Papá, esto no es así, que aquí no hay que abrir dos cafeterías, aquí hay que abrir 20 y luego venderlo a un pedazo fondo de inversión y ganar ahí un kilaco. Esto va de hacer una cadena y una marca tocha, y el día de mañana venderla'. Obviamente que tenga su rentabilidad pero darle el dolor de cabeza a otro y que haga negocio otro", ha explicado la amiga de Carla Barber y Lola Lolita, que ha subrayado que no se imagina "toda la vida" siendo la dueña de Maison Matcha, que abrirá su tercer local más pronto que tarde de acuerdo con sus declaraciones en este podcast, pero que algún día dejará de ser su negocio.