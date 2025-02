"Invertí dinero en una casa. Mi vida y mis prioridades cambiaron: la alquilé y gané dinero. Ahora la he vendido y he ganado más dinero y, además, me he quitado la hipoteca", ha sido la respuesta que Violeta le ha dado a esta persona que la ha criticado, a la que le ha repetido que vender su casa de Valencia ha sido "la mejor inversión" que ha hecho "hasta la fecha".