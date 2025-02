Alejandra Rubio muestra el regalo que le ha hecho una influencer para su hijo con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio trabaja como colaboradora en 'Vamos a ver', pero no descarta algún día ejercer como actriz y poner así en práctica todo lo que ha aprendido en sus estudios de interpretación. Por el momento, eso no ocurrirá porque está centrada en el cuidado de su hijo en común con Carlo Costanzia , tal y como explicó hace unos días a 'Europa Press'. Pero lo que sí que quiere potenciar es su papel como creadora de contenido en Instagram.

El bebé nació el 6 de diciembre de 2024, por lo que está a punto de cumplir los tres meses de vida. La hija de Terelu Campos decidió no sacar en las redes sociales la carita de su hijo , pero sí que ha subido una foto en la que se ve su mano al lado de su gato y compartió la instantánea que subió su novio en la que se va a ambos mirar con cariño a su niño, que es el primer hijo de ambos.

Pese a que no va a compartir fotos en las que se vea la carita de su hijo y no va a centrar su contenido en su faceta como mamá joven - ha sido madre a los 24 años -, no va a ocultar el momento vital en el que se encuentra y ha querido mostrarle a sus 352.000 seguidores el regalo que le ha enviado otra compañera influencer: se trata de Raquel Reitx, que cuenta con más de medio millón de 'followers' en Instagram.