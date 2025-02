Alejandra Rubio desvela qué oferta laboral ha rechazado y el motivo

"¿Te han ofrecido algo o tienes en mente algún proyecto de cine o teatro?", ha sido la pregunta de la periodista, a lo que la prima de José María Almoguera ha respondido: "Sí que me ofrecieron, lo que pasa es que me ha pillado todo... Tampoco me he presentado a ningún casting todavía porque no me he visto preparada porque es muy difícil, ¿no? Es que estar ahí y que te vean y que te digan: 'Oye, no me gustas'; pues hay que estar muy preparada para eso. Ahora mismo estoy muy centrada en mi hijo y ya más adelante retomaré".