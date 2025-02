Unas imágenes que chocan con las declaraciones que ha dado en algunas entrevistas recientes: "Últimamente ya no me quedo hasta las cuatro de la mañana" y "lo normal en mi edad es quedarte hasta las siete de la mañana y es que no" son algunas de ellas. También comentaba que llevaba, en cierto modo, una vida espiritual: "mucha, mucha no. Pero sí".