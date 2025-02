Cuando Olga Moreno se divorció de su marido y superó el dolor del desengaño amoroso que había sufrido, comenzó una relación sentimental con su representante: Agustín Etienne . Desde entonces, poco ha hablado sobre su relación aunque, cuando lo ha hecho, ha sido para decir cosas muy buenas sobre él: "Puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio", llegó a declarar en su momento a la revista SEMANA. Ahora, Olga aclara en qué punto está su relación y qué planes de futuro tienen juntos.

"Yo ahora mismo tengo ganas de salir hacia delante. Yo estoy ilusionada con él, él es maravilloso , ya lo sabéis. La verdad es que está atento, pendiente... Yo lo que quiero es salir de este bache que estoy pasando. Tengo esa mala suerte de que siempre me viene algo", comenzaba Olga al ser preguntada por posibles planes de boda.

Y es que, a día de hoy, nuestra invitada prefiere vivir el presente, aunque confiesa que, por supuesto, le gustaría contraer matrimonio con su pareja: "Dios dirá, yo no sé el futuro, no sé qué pasará más adelante. Ahora mismo no pienso nada del futuro, pienso en el presente y en salir hacia delante. Sí es verdad que cualquier persona que tiene su pareja, lo que quiere es casarse y vivir juntos".