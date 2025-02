Antes de entrar en 'GH VIP', el cantante salía con una joven llamada Carmela a la que dejó por el confesionario

Jessica Bueno, Pilar Llori y Luitingo protagonizaron un triángulo amoroso lleno de tormento

Jessica Bueno, entre lágrimas, confirma su ruptura con Luitingo: "Las circunstancias nos han superado"

Luitingo vuelve a la soltería. Después de año y medio de relación con Jessica Bueno el cantante trianero se encuentra libre como un taxi. No sabemos cuánto tiempo se mantendrá sin pareja el finalista de 'GH VIP', por lo pronto, vamos a hacer un repaso por su historial sentimental conocido.

Con Aranza García acabó como el rosario de la aurora

Con motivo de su entrada en GH VIP salió a la palestra una antigua novia del cantante llamada Aranza García. La suya fue una historia de larga duración e incluso convivieron durante varios años, pero no acabó en buenos términos. En una intervención en redes sociales la joven arremetió duramente contra el cantante, dando a entender que es demasiado egoísta y que hubo muchos momentos de la relación en los que solo pensó en él: "Tiene un problema que es el yoísmo. Porque siempre es 'yo' y 'porque yo'".

Pretendió a una joven llamada Nerea en televisión

Antes de ingresar en la casa de Guadalix de la Sierra, donde conoció a Jessica Bueno, el sevillano ya participó en un programa de televisión en el que buscaba el amor. Ocurrió en 2016 y el espacio en cuestión se llamaba 'Tú, yo y mi Avatar', se emitió en Cuatro y estuvo presentado por la gran celestina de la tele, Luján Argüelles.

En aquel programa el intérprete de 'Chico Perfecto' utilizó todas sus armas para conquistar a Nerea una joven auxiliar de enfermería y futura enfermera que buscaba un chico que le gustase disfrazarse, que sea flamenquito y un macho alfa. "Quiero un macho alfa que me empotre", no dudaba en explicar. Seguro de que cumplía con todos los requisitos el sevillano desplegó toda su verborrea para conseguirlo, pero no tuvo suerte y la sanitaria optó por otro candidato que se llamaba Ismael. Desconocemos si aquello tuvo futuro.

Carmela, la joven con la que salía al entrar en GH

Cuando cruzó el umbral de la casa de Gran Hermano, Luitingo tenía pareja. Se trataba de una joven con la que llevaba poco tiempo antes de formar parte del elenco de famosos del formato de entierro. Se llamaba Carmela y durante el tiempo que estuvo en la casa contó que se trataba de una chica de etnia gitana, con una familia muy unida y de su mismo barrio.

La dejó de la peor de las maneras posibles: desde el confesionario. "Lo mío es una situación un poco difícil, quiero pedirle perdón, si se ha sentido mal por algo. Entré aquí muy bien con ella. Llevamos una relación muy corta, pero eso no quita que ella y su familia sean de categoría, no ha habido problemas entre nosotros", dijo Luitingo como despedida. Después de aquello, Carmela no quiso pronunciarse sobre nada de lo ocurrido.

Su breve romance con Pilar Llori

Antes de caer rendido ante Jessica Bueno, Luitingo tuvo una historia con Pilar Llori. Lo suyo parecía ir en serio, pero se truncó sobre la marcha. Se enamoraron en la casa y también fuera cuando ambos fueron eliminados del concurso, pero todo se desmoronó. Luitingo quiso dejar claro que no tenía el sentimiento que debería para tener una relación con Pilar Llori fuera porque la que realmente le encantaba era Jessica Bueno: "Soy sincero y digo lo que pienso, cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, siempre he tenido una bonita relación con ella".

Aquello afectó profundamente a Llori que llegó a decir que "si pudiese volver atrás, lo cambiaría todo, desde antes del primer beso con Luis". De hecho fue más allá y aseguró que se arrepentía de haber conocido a Luitingo: "No ha sido bueno para mí". Al enterarse de la ruptura del cantante y la miss no ha tardado en reaccionar con un dardo envenenado: "Nosotros sí que no romperemos nunca", le ha escrito a su actual pareja.

Jessica Bueno, una historia retransmitida 24/7

Sin dejar GH VIP 8 como telón de fondo llegamos a su historia con Jessica Bueno. A pesar de que ella salía desde hacía meses con Pablo Marqués, ex de Lara Dibildos, la sevillana no pudo reprimir que su corazón latiese al compás que le marcaba el trianero e iniciaron una relación ante las cámaras del reality.