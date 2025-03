Hace tan solo unos días, Kiko Rivera hizo público un reencuentro familiar en el que tuvo la oportunidad de conocer a Alma, la hija de su prima, Anabel Pantoja. El DJ compartió unas imágenes de este evento al cual no acudió su hermana, Isa Pantoja, aunque ella reveló en 'Vamos a ver' el motivo por el cual decidió no estar: "Había personas de las que no me fío", declaró en el programa presentado por Joaquín Prat. Tras este encuentro, la sobrina de la tonadillera decide compartir unas imágenes junto a los hijos de Kiko Rivera para enviarles un mensaje muy especial.