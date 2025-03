"Sé que estás bien porque ahora estás en la luz que brillaste tan intensamente aquí en la tierra. Somos solo nosotros los que nos quedamos con un mundo más oscuro sin ti. Encontré una cita que resume los sentimientos que he tenido esta última semana desde que te fuiste: 'He aprendido que el dolor es realmente amor. Es todo el amor que quieres dar, pero no puedes. Todo ese amor no gastado se acumula en las esquinas de tus ojos, en el nudo en tu garganta y en esa parte hueca de tu pecho. El dolor es solo amor sin lugar a donde ir'", compartía Katy Perry.