Consciente de que tras la operación a la que se sometió el pasado mes de diciembre tendría que reposar y dejar de lado su exhaustivo ejercicio , Jorge Pérez ya se ha puesto manos a la obra para recuperar el tiempo perdido. El modelo y colaborador televisivo ha mostrado que a fuerza de voluntad no hay quién le gane y ahora tiene un nuevo reto en mente: bajar peso sin amargarse en el intento .

"Me queda trabajo para volver a estar como en diciembre, pero sé que estoy en el camino correcto. Tengo mucho peso que bajar, pero no me amargo. Intento aplicar la famosa Ley Pareto 80/20 y disfrutar del camino", ha sentenciado.