"De quererme hasta odiarme", "quieres que me vaya y que luego me quede", "no te aclaras", "tu egoísmo puede más de lo que dices que me quieres", son algunos de los versos que ha cantado Luitingo y que le han valido fuertes críticas. Al andaluz le han reprochado lo "poco apropiada" que es esta canción en su situación o si lo que quiere realmente es llamar la atención de Jessica Bueno.