Jorge Javier Vázquez hace de celestino entre Terelu Campos y Juan 'El hortelano': "Huele muy bien"

Pero este no era el único motivo de la visita del presentador. Gracias a su programa de las tardes, Jorge Javier ha conocido a muchas personas interesantes y una de ellas es el mítico Juan 'El hortelano' . Jorge, mostrando una inesperada faceta de celestino , era el encargado de presentar al agricultor y la colaboradora:

Terelu me parece una mujer muy guapa y con mucho estilo

A Juan la presentadora le parecía una mujer atractiva a la que estaría más que dispuesto a conocer: "La he visto por la tele pero en persona me parece aún más guapa". Jorge Javier cogía las riendas de la cita y comenzaba un divertido test de compatibilidad que dejaba al descubierto el feeling (o no) de Terelu y Juan. ¿Habrán hecho match? ¡Mira el vídeo!