Alejandra Rubio explica las razones por las que, salvo cambio de opinión de última hora, no estará en el estreno de la obra de teatro 'Santa y Lola'

La hija de Terelu Campos se perderá su debut como actriz de teatro, que tendrá lugar el próximo 26 de abril en Valladolid

Alejandra Rubio desvela qué oferta laboral ha rechazado y el motivo

Alejandra Rubio no asistirá al debut de Terelu Campos como actriz de teatro. La colaboradora de 'Vamos a Ver' está muy feliz por el nuevo proyecto profesional de su madre, a la que tanto ella como su novio, Carlo Costanzia, no han dudado en animar. Y aunque en un primer momento la nieta de María Teresa Campos asegurase que estaría en el patio de butacas apoyando y dando ánimos a su progenitora, tras una breve reflexión ha confesado que lo más probable es que no vea el estreno de 'Santa Lola', que será en Valladolid.

La influencer, que se ha estrenado como reportera coincidiendo con la rueda de prensa de presentación de la obra de su madre, también ha atendido a la prensa en este evento. Allí, tras ofrecer una serie de declaraciones, ha reconocido que se le ha ido "la olla un poco" y que le ha dicho a "un montón de medios que iba a ir" al estreno, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid cuando lo más seguro es que no lo haga.

Tras una breve reflexión sobre esto mismo, la influencer no ha dudado en rectificar y en confesar que es poco probable que la veamos ese día en el teatro vallisoletano. "Porque, claro, yo no sé por qué me he pensado por un momento que era en Madrid, sabiendo que era en Valladolid", ha dicho a los micros de Europa Press.

Por esas fechas, su novio, el actor Carlo Costanzia, ya habrá terminado su condena y podrá dormir en casa (hasta el mes de marzo continuará durmiendo de lunes a jueves en un centro de inserción). Sea como fuere, al caer el estreno en fin de semana, ambos podrían ir a ver a Terelu a la capital de Castilla y León, a la que en tren se tardan apenas unos 54 minutos en llegar.

Alejandra y Carlo, que han realizado algún que otro viaje en familia desde que su hijo Carlo llegara a este mundo a principios del pasado mes de diciembre, no se plantean ir hasta allí ese fin de semana por un motivo: no se ven capaces de separarse del pequeño ni tampoco quieren que lo cuide nadie. Ni siquiera durante las dos horas (tiempo de duración promedio de las obras teatrales) que podría durar 'Santa y Lola'.

Ella, en declaraciones a la citada agencia, habla de dejar al bebé solo "toda la noche", algo que también llama la atención, pues dice no poder separarse de su hijo cuando en sus redes ha compartido numerosas imágenes de fiesta junto a Carlo Costanzia en discotecas tras el nacimiento del niño.

"Es que todavía dejarle ahí con alguien, tal, toda la noche sin nosotros, me daba un poco de palo", afirma mientras dice que "todavía es muy pronto". La representación de Terelu Campos comienza a las 20.30 horas; teniendo en cuenta la duración promedio de las obras teatrales que regularmente no superan las dos horas, solamente tendrían que contratar a una niñera o dejar a su hijo con algún familiar o amigo durante este breve periodo de tiempo. "Es que todavía es muy pronto. Entonces, no creo, no creo", insiste.

La propia Terelu duda seriamente que vayan a ir "porque sabiendo cómo son los dos, que no se están separando nada del bebé"... Y aunque a Alejandra se le ha llegado a plantear la opción de que Carlo Costanzia se quede cuidando a su hijo mientras ella ve a su madre actuar en el teatro por primera vez, ella parece no querer viajar hasta Valladolid ese día.