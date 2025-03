“Con Sara y Paola superbién, con el resto he tomado distancia”, ha comenzado explicando Claudia Martínez. La creadora de contenido, que también ha hablado de que no tiene mala relación con Laura Casabela, ha dejado entre ver que de las únicas que no quiere saber nada son Tania Déniz y Ana Nicolás. No es la primera vez que se expone el mal rollo entre la canaria y la novia de Mario González y la influencer sigue sin ocultar su rechazo hacia la modelo y su íntima amiga.