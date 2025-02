La que fuera concursante de 'Supervivientes' fue la encargada de contar en su canal de mtmad que estaba enfadada con una influencer , aunque no reveló su nombre. Ahora, en el videopodcast, la creadora de contenido revela que se trata de Tania Déniz. Mientras Fani Carbajo sale del plató para realizarse un test de embarazo , , Pedro Jota, colaborador del programa, llama a la canaria para contarle todo lo que ha dicho sobre ella y se queda alucinada. ¡No te pierdas su reacción!

Fani Carbajo no ha dudado en explicar cómo se siente y las razones por las que cree que Tania Déniz le ha defraudado. "Me siento decepcionada", comienza explicando la exconcursante de 'La última tentación', la cual echa en cara a la modelo ciertas actitudes que ha tenido y feos gestos hacia ella . ¿Qué es lo que habrá pasado? Por otro lado, la influencer se ha defendido de las acusaciones de Estefanía y defiende que ellas nunca han sido amigas.

Ante las palabras de decepción de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', Tania Déniz replica a la invitada de 'En todas las salsas' y confiesa que nunca han sido amigas, razón por la cual no entiende su actitud. Una respuesta por parte de la modelo que no ha hecho ni pizca de gracia a Fani Carbajo. La creadora de contenido señala que ella ha estado apoyando a la canaria cuando ha estado mal, algo que no ha sido recíproco desde su punto de vista.