Carme Chaparro emite un comunicado sobre su estado: "He parado para tratarme"

"Voy a contaros algo que para mí es difícil de contar, pero que espero poder contar bien", ha comenzado diciendo la periodista en el vídeo que ha compartido en Instagram para tranquilizar a sus seguidores , que de acuerdo con lo que cuenta, le han estado preguntando mucho acerca de su estado: "Me habéis preguntado mucho que dónde estoy, que por qué no contesto a los mensajes, que estoy desaparecida de las redes, que no cuelgo imágenes nuevas...".

"Hay una razón, es personal y he tenido que parar muchas cosas para cuidarme y para tratarme, pero vamos por el buen camino" , ha explicado la escritora, que no ha dado más detalles acerca de lo que le ocurre, pero que ha subrayado en el mensaje que acompaña a su publicación que hay razones para el optimismo: "Ciencia. Personas. Paciencia. Ya vamos por el buen camino. Gracias a todos y todas por estar ahí".

Entre los proyectos que ha paralizado está, según explica, la tercera parte de la trilogía de 'Delito', que ya está escrita y que finalmente no se publicará en marzo, sino en septiembre: "No os voy a poder acompañar en Sant Jordi, tampoco en la Feria del Libro de Madrid ni en esos viajes por toda España, pero en septiembre voy a estar, espero, con todos vosotros y con una novela que me ha costado mucho escribir y que yo creo que es la mejor de todas y el mejor cierre para la trilogía de 'Delito', así que acordaos de mí, yo me acordaré mucho de vosotros".