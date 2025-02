Así nos ha contado su participación en ‘Supervivientes 2025’: “Tengo una noticia que me hace muchísima ilusión compartir con vosotros”, empezaba en su vídeo de presentación. Y seguía: “¡Soy oficialmente concursante de ‘Supervivientes 2025’!”.

Tiene muchas ganas de enfrentarse a este gran reto, aunque a la vez siente mucho respeto por lo que va a encontrarse allí: “Siempre me han gustado los retos, superarme a mí mismo, ponerme a prueba… Pero es que esto es lo más salvaje que he hecho en mi vida. Me da pánico pensar en los mosquitos, el hambre, el frío, la humedad, tener que pescar para sobrevivir… Voy con muchísimas ganas de superarme a mí mismo y superar todos los retos. Desde ya espero tener vuestro apoyo porque lo voy a necesitar. ¡Nos vemos muy pronto en la isla!”.