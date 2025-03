Cuando le han preguntado qué pensaría su madre si pudiese verla enfrentarse a este gran reto , Terelu Campos ha respondido: "Pensaría que soy una descerebrada". Además, no ha descartado que la veamos bailando 'el baile de la gamba'.

Uno de los mayores interrogantes es si podremos ver a Terelu Campos tirándose del helicóptero al igual que al resto de sus compañeros, pregunta a la cual ha preferido no responder y nos ha convocado a la gala de esta noche para descubrir el gran secreto.

Tras conocer la noticia, el plató de '¡De viernes!' se ha venido abajo pues, como ella bien dice, nadie se esperaba esta noticia: "No es una cuestión de valentía, es una cuestión de enajenación mental. He empezado el año 2025 con algo que me ha debido ocurrir en el cerebro porque estoy haciendo muchas cosas nuevas".