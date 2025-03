Al hilo de este comentario, José María desvela por qué decidió dar el paso de exponerse públicamente: "Al principio, sentí muchísimo vértigo. Lo que me dio a dar este paso es que un día me insultaron por la calle, me impactó porque esa persona no me conocía, entonces decidí hablar yo y contar mi historia. Yo fui a dar mi versión para que se me conociera. Por eso decidí entrar también en 'GH DÚO", cuenta el hijo de Carmen Borrego.