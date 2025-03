Lo primero que ha querido saber Emma García es si sus planes con Eladio siguen en pie, pues no hemos vuelto a saber de su relación desde entonces. "Sí, claro, por favor", responde a la pregunta de si siguen juntos. "La boda sigue en pie", añade, niega estar embarazada y asegura que ahora vive en una casa más grande que pagan a medias: "Nos hemos cambiado, tenemos una casa en común".

Llegamos a este punto, Emma García le pregunta a Ana María por su retirada de los platós y es cuando la expareja del torero se pronuncia al respecto: "Al principio, necesitaba ese relax y está bien salir de la zona de confort, pero, al final, la añoranza... Me lo pasaba bien, salía de casa, me ponían así de bella...", señala haciendo alusión al trabajo de maquillaje y peluquería. "Os he echado un montón de menos", remata la diseñadora, que se incorpora como colaboradora del programa para comentar 'Supervivientes 2025'.