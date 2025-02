Carmen Borrego rompe a llorar al abrazarse con su hijo, José María Almoguera: "Esto es el inicio de una reconciliación"

Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera llevaban varios meses distanciados

Carmen Borrego ha contado en 'Vamos a ver' cómo han sido las horas posteriores al reencuentro con su hijo José María Almoguera

Tras meses de distanciamiento, 'GH DÚO' ha vuelto a unir a José María Almoguera, que era expulsado este jueves del reality, y a su madre. Durante todo este tiempo, Carmen Borrrego no se ha cansado de hacer públicas sus ganas de reencontrarse con su hijo y de que todo vuelva a ser como antes, algo que ahora, por fin, ha podido ver cómo se cumplía.

Pocas horas después de que se produjese este deseado abrazo con el que madre e hijo pondrían punto y final a su enfado, Carmen Borrego ha estado en 'Vamos a ver' para contarnos cómo vivió la reconciliación con su hijo y cómo han sido las horas posteriores a su mediático reencuentro ante las cámaras de televisión.

"Ayer ñpor fin pude llorasr de alegría. Lo esperaba porque las cosas iban mejor y estuve en mi casa todo el tiempo porque me lo pidió el programa. Pasaron cosas que no me gustaron como lo de la pelea con Frigenti, pero viví el momento más importante mío en la televisión

Hemos estado poco tiempo juntosp porque él se quedó con los psicólogos.Tenemos planes de vernos y de hablar, pero vamos a ir poco a poco. Creo que después de un abrazo se habla mucho mejor que en frío

La semifinal de 'GH DÚO' ha traído consigo la expulsión de José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego se ha quedado a las puertas de la gran final. Tras despedirse de sus compañeros, especialmente de María 'la jerezana', quien ha regresado a Guadalix para convertirse en jefa de campaña, José María ha puesto rumbo a plató.

Al entrar, el concursante ha recibido el apoyo de los suyos, así como de compañeros de concurso. Pero había alguien que no estaba. "Hemos hablado con tu madre, que estaba fuera de Mediaset, le hemos dicho que cabía la posibilidad de que quedaras eliminado esta noche y que si vendría a recibirte. Su respuesta ha sido afirmativa y ha venido, pero no está aquí", le ha transmitido Carlos Sobera.

Carmen se encontraba en una sala viendo el programa, y el presentador le ha explicado al expulsado el motivo de su ausencia: "Han pasado cositas, las ha estado viendo, yo creo que no le han gustado y ha tomado la decisión de no entrar". Y, acto seguido, no ha dudado en animar a Carmen a reencontrarse con su hijo: "Le digo a Carmen, con la misma honestidad de siempre, que libertad absoluta para tomar la decisión que quiera, en tu mano está".

El reencuentro de José María y Carmen Borrego

Finalmente, transcurridos unos minutos, Carlos Sobera desvelaba la decisión final de Carmen Borrego: "Por fin, después de un año y medio sin hacerlo, esta noche sí va a abrazar a su madre", decía dándole paso. José María se levantaba y se iba directo a ella mientras entraba en plató.

Al abrazar a su hijo, Carmen Borrego ha roto a llorar como nunca. "Esto es el inicio de una reconciliación y de ya estar bien y de solucionar todo lo que haya que solucionar", decía José para acto seguido volver a abrazarse con su madre.

El presentador le pedía entonces a Carmen que le dijera a su hijo los motivos por los que se había sentido tan orgullosa de él a lo largo de su paso por el programa: "Yo creo que tu educación, tu nobleza, tu forma de ser, tu autocontrol… Creo que no hay ningún compañero que no pueda decir cosas buenas de ti. Casi todos serán amigos tuyos fuera. Verte cada día con enfrentamientos y saber controlarte… Te doy la enhorabuena", decía.

Carmen Borrego: Me siento muy orgullosa como madre"

"Me siento muy orgullosa como madre. Fuera está todo fenomenal. Eres muy guapo, estás muy guapo, y no te cortes más el pelo", añadía Carmen entre risas.

Al escuchar sus palabras, José María no dudaba en devolver un cariñoso mensaje: "Gracias a ti porque esta templanza y esta educación es gracias a ti y a mi padre. Ahí dentro me acordaba de las palabras de vuestras palabras. Y sobre todo, en darle un ejemplo a mi hijo".

José María ve cómo le ha defendido su madre

Una vez Carmen había abandonado el plató, durante la entrevista, Carlos Sobera anunciaba a José María que tenía un vídeo para él: iba a ver cómo su madre le había defendido durante su paso por el concurso. El expulsado no perdía detalle y, al finalizar, no dudaba en dedicarle una vez más unas bonitas palabras.