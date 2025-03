Jessica Bueno se queja de lo poco que sus hijos ven a su padre, Jota Peleteiro

Jessica Bueno no está pasando por su mejor momento. Tras su ruptura con Luitingo, la modelo ha sufrido otro varapalo. Jessica llevaba un tiempo reprochándole a su ex, Jota Peleteiro, la falta de compromiso con sus hijos, y ahora el futbolista ha escuchado su petición y se ha llevado a sus hijos en común a Arabia Saudí para que pasen más tiempo con él. Tras todo lo ocurrido, Jessica se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para contar cómo está viviendo este momento.

Jessica Bueno confiesa sentirse muy decepcionada con Jota Peleteiro porque "nunca le he puesto impedimento para que vea a sus hijos y, para mí, lo más importante es que se responsabilice de sus hijos". Cansada de los continuos desplantes, la modelo está "harta de tener que ir poniendo excusas, de tener que estar lavando la cara" de su ex. "El padre de mis hijos es la persona más liante... no dice la verdad", añade. Además, responde a las palabras de la actual novia del futbolista.

Las duras palabras de Jessica Bueno hacia Jota Peleteiro

"Obviamente que sus hijos tienen ilusión por ver a su padre, ya me encargo yo de ello día a día. Me imagino que a ella le llegaran cosas y creo que se va a llevar una gran decepción el día del juicio... le va a explotar todo en la cara", dice sobre la pareja de su ex. Pero sus palabras de decepción hacia Jota no cesan: "Es una ansiedad constante de impotencia, que lo único que tiene que hacer es estar con ellos. Que no porque tú llames por teléfono eres un buen padre. Ahora me he quejado porque he visto a mi hijo llorar, porque veía a mi hijo desilusionado".

"Yo no aporto negatividad, la aporta el padre de mis hijos a mi vida. Es él el que no para de hacer daño, el que me ha sumido en una depresión porque me he visto sola mientras él hacía su vida, sabe Dios de empresario o familia feliz por otro lado... pero la responsabilidad que tenía conmigo y con sus hijos, no la ha asumido". Tras estas duras palabras hacia el futbolista, Jessica Bueno da más detalles de esta mala relación en el plató y responde a las preguntas de los colaboradores.

"Mi problema es que a mí me dice una cosa, ilusiona a los niños... el problema es que siempre ha sido así. Se compromete a algo, luego no lo cumple... yo luego me adapto a última hora...", se lamenta la invitada. Cuenta que en Navidades, los niños no vieron al padre y que llevaron a estar varios meses sin verse. Destapa así los cambios de planes que le ha llegado a imponer Jota.

