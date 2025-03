Jessica Bueno ha conseguido lo que llevaba días reclamándole a Jota Peleteiro . La que fuera concursante de ' GH VIP ' explicaba que su expareja no había acudido a Sevilla en la fecha señalada para ir a buscar a sus hijos Jota Jr. y Alejandro cuando le tocaba. Indignada por el plantón y su cambio constante de planes , la modelo andaluza hacía público su enfado en sus redes y ahora ha sido también en este lugar donde ha contado, al borde del llanto , que finalmente el empresario y exfutbolista ha ido a buscarlos y se ha tenido que separar de ellos .

Tras confirmar su reciente ruptura con Luitingo y estar pasando por una etapa dolorosa marcada de nuevo por la decepción amorosa, Jessica Bueno ha vuelto a sacar fuerzas por sus hijos, su motor. Y por ellos no ha dudado en atacar duramente a Jota Peleteiro recordándole cuál es su compromiso con sus hijos y lo importante que es velar por el bien y la ilusión de los pequeños. Un mensaje que ha caído como un mazazo al exfutbolista y tras el que ha salido en defensa su mujer, Ajla Peleteiro .

El cruce de acusaciones en público ha terminado con el desenlace esperado para Jessica Bueno , aunque a la hora de producirse le haya provocado mucha tristeza. Jota Peleteiro se ha llevado finalmente a sus hijos para pasar unos días juntos y esto ha provocado a la exconcursante de 'Supervivientes' sentimientos encontrados. Al igual que compartiera con sus seguidores su momento de desahogo e impotencia tras no acudir su ex a la cita prevista, también ha querido reconocer que esta finalmente se ha producido y, al borde de las lágrimas , ha explicado cómo se está sintiendo.

"Hoy sí que me ha tocado despedirme de mis niños. ¿Qué os voy a decir? Yo solo espero que vaya todo bien . Que disfruten mucho, que lo pasen muy bien y nada que les voy a echar mucho de menos", ha admitido la influencer tras verse obligada esta separación que es para una madre siempre dura, aunque se alegre por la ilusión que tenían Jota Jr. y Alejandro. Ahora la exconcursante de 'GH VIP' se tiene que acostumbrar a estar sin ellos y más después de los momentos tan tiernos que han pasado estos últimos días juntos .

"Hace tanto tiempo que no me separo de ellos. A mí lo que más me importa es su ilusión y que disfruten y sean felices", ha admitido tragándose las lágrimas y ocultando su pena después de esta separación.