Paz Vega, Michelle Calvó y Mirela Balic han respondido a los periodistas y lo cierto es que no todas se muestran igual de dispuestas a convertirse en la folclórica de España. Para Michelle Calvó, defender este papel sería "toda una fantasía": "El mundo Isabel Pantoja me mola, ella es una mujer con mucho carácter y mucho power y a mí ese tipo de mujeres me encantan".