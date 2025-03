La presentadora continúa recordando a todas las mujeres que sufren y a las que ya no están: ''Pero no olvidemos que hoy también es el día de todas aquellas que lo son en sus casas cada día aunque no podamos verlas, y sobre todo, hoy es el día de las que no pueden serlo por una situación de injusticia o porque han sido asesinadas por violencia machista. Queda mucho por hacer y precisamente por ellas va este día''.