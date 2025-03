"El pasado ha llegado a 'Socialité' y desvelamos un romance, hasta la fecha desconocido, de uno de vosotros", sigue avanzando un miembro de la redacción. Para hacer más redonda esta información, hay que añadir que este romance afecta a uno de los actuales participantes de 'Supervivientes 2025'. "No nos esperábamos esto. Durante la publi, hemos preguntado a la directora y queremos que no salga ese vídeo. Nos dice que no, que ese vídeo sale adelante, pero yo no tengo nada que ocultar".