Diferente es la relación de Isa Pantoja con el Islam. Criada y educada en los valores cristianos, su matrimonio con Beno no le ha despojado de sus creencias y tradiciones. Sin embargo, en ocasiones sí ha acompañado a su chico en los periodos de ayuno precepto . No sabemos si este año, embarazada, cumplirá con los mandamientos del Corán pero en el pasado sí lo hizo e incluso lo disfrutó.

En su paso anterior por el talent gastronómico de mayor éxito de la televisión pública habló sin tapujos de su manera de entender la religión. "A ver, yo soy musulmana, pero de vez en cuando", respondía ella provocando la risa de Samantha Vallejo-Nágera y de Jordi Cruz, presentadores del espacio. "Por ejemplo yo cuando me voy de fiesta me apetece beber y luego lo de rezar, sabes a mí cinco veces al día todos los días del año pues me parece mucho. Entonces yo cuando me encuentro mal digo 'ay dios mío cúrame', seguía explicando Samya a los jueces del programa de cocina.