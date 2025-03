Una fuente cercana al tabloide ha revelado que The Old Mill, el edificio de al lado, estaba a punto de convertirse en un enclave para organizar bodas, lo que le estaba causando a Camilla una "gran ansiedad". "El mes pasado, ante la creciente preocupación por el riesgo potencial para la seguridad de Camilla, el rey intervino en el último momento para bloquear la venta y comprar The Old Mill con fondos privados", explica el medio.