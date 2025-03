Tras enfrentarse públicamente a Jessica Bueno y defender a su marido en su papel como padre, la modelo holandesa y ascendencia serbia no ha parado de compartir imágenes de los felices y familiares días que están viviendo todos juntos en Arabia Saudí.

A ellos, que ya tienen 9 y 3 años y medio, procura no sacarles de frente. Una medida con la que respeta la decisión de Jota y Jessica de no exponer a los menores a través de las plataformas. No ocurre lo mismo con Zayn y Mansour Malik, sus hijos biológicos.