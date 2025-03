"Es una ansiedad constante de impotencia, que lo único que tiene que hacer es estar con ellos. Que no porque tú llames por teléfono eres un buen padre. Ahora me he quejado porque he visto a mi hijo llorar, porque veía a mi hijo desilusionado", decía la exnovia de Luitingo durante su entrevista. "Me ha sumido en una depresión porque me he visto sola mientras él hacía su vida, sabe Dios de empresario o familia feliz por otro lado... pero la responsabilidad que tenía conmigo y con sus hijos, no la ha asumido", confesaba.