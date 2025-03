La relación de Melyssa Pinto y Mario Casas está en boca de todos. La que fuera concursante de ' Supervivientes ' y el actor fueron vistos juntos en Gran Canaria y desde finales de febrero han estado intercambiando 'me gustas' en Instagram. Pero, aunque las miradas están puestas en ellos, la postura de Marco Panosian, exnovio de la influencer , no ha pasado desapercibida.

Además, ha pasado por la peluquería para cortarse el pelo y estar perfecto ahora que disfruta de su soltería. Pero no es lo único. Sus redes sociales también han dado un cambio radical. Ahora el joven publica reels de humor, algo que no hacía durante su relación con la influencer, y su actividad en Instagram - donde acumula más de 136 seguidores - desde que saliera a la luz la relación de Melyssa Pinto y Marco Panosian no ha cesado, dando a entender que es algo que ya no va con él.