Ivonne Reyes cuenta cómo ha perdido más de diez millones de euros: los motivos

Su situación es crítica. "He perdido mucho más de diez millones de euros. Llegué a tener tres casas y también las he perdido. Me he acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad", cuenta acerca del límite al que ha llegado. Esto supone que ahora no puede tener nada a su nombre, que no puede tener propiedades y que lo poco que tiene está embargado. De ahí que vea pocas salidas y que haya optado por sincerarse y no fingir que está todo bien.