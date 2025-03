Pepe Navarro ha dado su opinión a 'Tardear' sobre la entrevista que ha concedido Ivonne Reyes a la revista 'Lecturas'

El periodista considera que seguir con la mentira de que es el padre de su hijo empeora su salud mental

Pepe Navarro estalla como nunca contra Ivonne Reyes y le reta a tomar medidas legales contra él: "No está bien de la cabeza"

Ivonne Reyes, antigua presentadora de televisión, ha dado una difícil entrevista a la revista 'Lecturas' en la que expone la difícil situación económica y personal por la que está atravesando y en la que menciona al padre de su hijo según adelantaba su director Luis Pliego en el programa de 'Tardear'.

La reacción de Pepe Navarro no ha tardado en llegar y os adelantamos que no ha sentido ninguna pena hacia ella por haber tenido que acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Además, responde a las referencias que hace sobre él sin mencionarle específicamente durante la entrevista, todo en exclusiva para 'Tardear'.

La reacción de Pepe Navarro a la entrevista de Ivonne Reyes

La demoledora entrevista que ha concedido Ivonne Reyes a la revista 'Lecturas' contiene una portada que resume su contenido: "Estoy arruinada, lo he perdido todo". Esto, según confiesa la presentadora, le llevó a padecer una grave depresión que está combatiendo a día de hoy con tratamiento psiquiátrico: "Estaba con depresión sin saberlo, no me lo podía permitir. Había mucha gente que dependía de mi. Si no hubiese tenido a mi hijo, tal vez no estaría aquí. ¡Total, para qué! Vivo gracias a él".

También señala cómo le ha salvado la vida su hijo trabajando de lo que podía para poder ayudarle económicamente y, de paso, aclarando lo que le molesta que en los medios se refieran al hijo que comparte con Pepe Navarro como "supuesto": "Cuando se refieran a nuestro hijo que se refieran bien, es de él y mío. No es el supuesto. No voy a perder ya mi tiempo más, por nadie. No me comprensa. Quiero vivir".