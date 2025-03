Christian Gálvez se hace 14 tatuajes por Patricia Pardo

La historia de amor de Christian Gálvez y Patricia Pardo está cargada de amorosas referencias y ahora el presentador de televisión ha desvelado algunos de esos símbolos que se ha marcado para siempre en su piel . Todos son para él especiales y son un reflejo de los tres amor de amor que llevan. Después de una boda íntima y la llegada de su primer hijo , ambos siguen aprendiendo el uno del otro y no dudan en dedicarse mensajes y constantes guiños de lo muchos que se quieren.

Y en un arranque más de amor, Christian Gálvez ha aprovechado el momento para confesar todos los tatuajes que se ha hecho por Patricia Pardo. "Tengo 14 dedicados a mi mujer. Me gustan todos", ha dicho, aunque ha admitido que hay uno especial entre ellos. "Tengo el primer poema que me escribió y me dedicó, lo tengo tatuado en la piel". De los otros restantes ha preferido reservarse y seguir la misma línea de la periodista al intervenir divertida en la conversación. "Los míos son secretos", reconocía a los medios.