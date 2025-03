“ Me dejan cartas en el buzón, hay cosas muy bonitas que me dicen y hay cosas un poco picarescas…”, decía antes de ponerse serio en referencia a otros mensajes que le llegan al buzón.

“También me llegan cosas que no son agradables… he llegado a tener dos amenazas en el buzón, escritas a mano. Una me decía que me fuese de Chipiona que me iban a matar”, desvelaba Amador Mohedano en ‘¡De viernes!’.