Ivonne Reyes habla de su ruina económica y explica cómo ha perdido más de diez millones de euros

Ivonne Reyes está viviendo el peor momento de su vida. La revista 'Lecturas' ha informado este semana que que la actriz sufre una depresión provocada por la ruina económica en la que se ve envuelta. Ha llegado a perder cerca de diez millones de euros, tiene deudas y se encuentra en contacto con distintos acreedores. Ivonne Reyes visita el plató de '¡De viernes!' (tres años después de su última entrevista en televisión) para dar más detalles sobre este infierno por el que está atravesando.

"Cuando trabajaba en la tele tenía unos ingresos muy buenos, bastante altos y vivía muy bien. Ahora no tengo nada, estoy pasando por un bache económico", confiesa Ivonne al inicio de su entrevista. Tuvo una época dorada, pero ahora lamenta que nadie la llame para trabajar. La actriz reconoce que ha sido muy duro ocultarle a su hijo Alejandro esta situación que está viviendo y siembre la duda sobre una posible mano negra que estaría intercediendo en su poca presencia en los platós de televisión.

La ruina económica de Ivonne Reyes

"No vengo de mártir ni de pobrecita yo", confiesa Ivonne Reyes, que reconoce que ha tenido que pedir dinero para llegar a fin de mes. Queda lejos todo el dinero que llegaba a ganar por presentar programas: "El dinero que he perdido, no tengo ni idea. Pero más o menos diez millones. Lo ahorrado que tenía, lo invertí en los estudios de mi hijo. Para saldar la deuda, tenía pisos. Uno se lo di a mis sobrinos y otra lo vendí". Cuenta que su hijo le ayudó económicamente y que eso "me ha dolido muchísimo".

Cuando le preguntan que cuánto dinero tiene actualmente en la cuenta bancaria, Ivonne sorprende con su respuesta: "No tengo dinero en las cuentas, no tengo cuenta bancaria ahora, tendré cuando me paguen aquí", dice, dando a entender que no tiene nada de dinero. Eso sí, se ha asegurado de pagar el alquiler, porque lo considera algo sagrado. Esta situación le ha llevado a estar en un estado de ánimo muy bajo y que ha tenido que pedir dinero para hacer la compra.

¿Hay una mano negra detrás de Ivonne Reyes?

Toda esta pérdida de ingresos viene por la falta de trabajo, algo que Ivonne denuncia públicamente, aunque quiere ser cauta a la hora de señalar a nadie: "No sé si se le llama mano negra, pero realmente sí fue bastante extraño y raro que, después de tantos trabajos, de galas, de programas de televisión, y, de la noche a la mañana, me llamaban que se caía el programa. Me sigue sonando muy extraño que no me llamen".

El peor momento de Ivonne Reyes: a punto de morir a causa de una septicemia