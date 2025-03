La entrevista transcurría con normalidad pero, cuando Antonio Rossi ha decidido ahondar en la relación de su hijo con Pepe Navarro, la invitada no ha dudado en frenar la conversación: "Esto no es lo que vengo a hablar", comenzaba. "No quiero hablar más, si seguimos por aquí, yo doy por terminada la entrevista ", aseguraba.

Santi Acosta intervenía para pedirle amablemente que permaneciera en el plató: "Siéntate, vamos a terminar bien. No te vamos a preguntar más de eso. Siéntate, por favor, vamos a acabarlo bien. Si cuelgas el teléfono, continuamos hablando". La invitada se volvía a sentar, no sin antes lanzar una advertencia: "Una más y me voy".

A sus palabras se unían las de Bea Archidona, que le repetía una vez más que ya no se iba a tocar más el tema: "No te vamos a hacer más preguntas sobre esto porque respetamos que te está incomodando y no te apetece, pero por nuestra parte nosotros no hemos incumplido nada del contrato. Respetamos porque no queremos que estés incómoda, pero que sepas que en tu contrato no había ninguna cláusula de que no se pudiera hablar con Pepe Navarro", zanajaba la presentadora.