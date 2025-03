La entrevista a Amador Mohedano tras tres años de silencio en un plató

El hermano de Rocío Jurado habla de su nula relación con Rosa Benito

Amador Mohedano desvela las amenazas que ha recibido en el buzón: “Me decían que me iban a matar”

Hace tres años que Amador Mohedano no concede una entrevista en plató y lo hace ahora poco después de que Rosa Benito reapareciera para hablar de los momentos más duros de su vida. El hermano de Rocío Jurado echa la vista atrás para recordar los años más felices de su vida, junto a la Benito, y confesar que su divorcio marcó un antes y un después en su vida: "No me lo esperaba, lo pasamos mal". Desde entonces, su relación con su exmujer ha sido muy distante. Tanto que, a día de hoy, no mantienen contacto alguno: "Hace mucho que no hablo con ella".

Amador Mohedano ha saldado una deuda de 199.000 euros con Hacienda (por la venta de la finca Los Naranjos), vive tranquilo junto a sus animales y en compañía de su hijo Salvador. Asegura estar soltero y no tener "ninguna alegría" en el sentido sentimental. Han pasado trece años desde que se divorció de su mujer, Rosa Benito y, sin duda, ahora se encuentran en su peor momento como expareja, pues parece ser que ni se hablan: "Parece que es mejor estar apartado el uno del otro".

¿Por qué llevan Amador Mohedano y Rosa Benito ocho meses sin hablarse?

La última vez que les vimos juntos fue en el año 2022 y ahora Amador Mohedano se siente incómodo al hablar de la mujer con la que estuvo treinta cinco años de su vida: "Que me tuviera rencor me molestaría, pero no que haya pasado página". Ella, hace unas semanas, se negó a hablar de su exmarido y él reacciona: "Nunca pensé que llegaríamos al punto que hemos llegado", se lamenta.

Ángela Portero destapa que Amador y Rosa no se hablan desde hace ocho meses y él confiesa que "ella decidió bloquearme del teléfono porque no le gustaba que yo hablara de ella", pero a la colaboradora no le convence esta respuesta y da a entender que podría deberse a algo relacionado con la subasta de Los Naranjos, que se produjo hace justamente ocho meses.