Aunque en ningún momento habla de depresión, el catalán podría haber hecho frente a síntomas similares o a las primeras manifestaciones de este este trastorno mental cada vez más frecuente entre jóvenes y no tan jóvenes. Para él, la clave para conseguir salir de esta complicada situación ha sido priorizarse. Aunque no lo ha señalado, desde Outdoor queremos recordar la importancia de buscar ayuda profesional ante situaciones parecidas. Los expertos sabrán mejor que nadie ayudarnos a identificar la raíz de nuestros problemas y a enseñarnos a utilizar las herramientas necesarias para superarlos.

"Me costó mucho trabajo entender que o le daba más importancia a mis pensamientos o me iba a la shit (mierda). De hecho me fui un poquito, pero ya siento que estoy volviendo ", confiesa a sus seguidores, a los que reconoce sentirse mucho mejor.

"Había dejado de sonreír en las fotos y en los videos y la mayoría de cosas las hacía en piloto automático porque pensaba que las tenía que hacer y ya. Ni sentía ni padecía , y la mayoría de cosas que hacía no me hacían feliz", confiesa mientras intenta quedarse con la parte positiva de todo y es, que por muy difícil que parezca, nada es eterno y siempre es posible salir de una situación así. "Así que bueno, si estás pasando por un momento raro, todos lo pasamos. Y pasa", dice.

"Y si por dentro estoy jodido, pues que por fuera se me note / Y si ven que estoy llorando, y con su nombre me desarmo. Es normal, así la estoy sacando / Y si se me cruzan los cables, el chiste era desahogarme, déjenme solo con mi desmadre / No está mal si no me siento bien, hay que entender que a veces pasa, y el dolor se pasa", se escucha.