"He tomado la decisión de estar un año entero sin beber alcohol y obviamente, sin tomar drogas también", ha confesado en sus redes sociales, una decisión que ha tomado después de "estar bastante tiempo intentando pactar consigo mismo y haciéndose trampas mentales". En el vídeo que ha compartido con sus seguidores, Arkano se ha sincerado y, después de desvelar su nuevo propósito, ha confesado el problema que enfrenta: "Me he dado cuenta de que el alcohol me frena en mi vida, tanto a nivel intelectual como a nivel físico, y que me quita vida".