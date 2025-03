Montoya estuvo implicado en un altercado que acabó en agresión: ''Le pegó un empujón''

Hace tan solo unos días Montoya y Manuel se enfrentaban duramente en su reencuentro en 'Supervivientes' y el ex de Anita hizo referencia a un secreto que, al parecer, conoce de Manuel, pero no quiso desvelar mucho más en el programa.

Al parecer, Montoya antes de entrar en 'Supervivientes' acudió a un bolo en una discoteca, donde estaba también Manuel, y esa noche de fiesta acabó en un altercado en el que el ex de Anita podría haber sido agredido en la puerta del local.

Eulogio conecta en directo con 'Fiesta' y cuenta todo lo que sucedió esa noche, al parecer, Montoya quería entrar en el reservado de la discoteca sin pulsera, pero el portero no le reconoció, Montoya gesticuló y el portero no se lo tomó bien: ''El muchacho le pegó un empujón pensando que iba a hacerle algo, pero no pasó nada más''.