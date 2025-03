Anita habría dejado todo esto muy bien atado antes de marcharse a 'Supervivientes' porque no estaba dispuesta a seguir quedando como "la mala de la película": Quiere " demostrar que ella dice la verdad y que son los demás los que mienten ". Estos mensajes podrían salir a la luz a partir de mañana, pero podemos dar uno adelanto gracias a lo que ha podido leer Laura a través de la amiga de Anita, que le ha mostrado unas capturas de pantalla.

"Uno de los mensajes que más me han impresionados son unos mensajes donde Manuel le dice a Anita que por favor le perdone por lo que pasó en la final de 'La isla de las tentaciones', que todo lo que sintió dentro del programa fue real. Le dice que, por favor, vuelva con él porque él no puede estar con otra chica que no sea Anita...", nos cuenta Laura Castro. "Yo lo que le digo a la gente es que se prepare, que esta historia puede dar un giro de ciento ochenta grados y que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos".