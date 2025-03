Montoya no daba crédito al ver aparecer a Manuel en la barca. Y tiraba de humor, cogiendo lo primero que tenía entre manos y haciendo que llamaba por teléfono: "Juan, vamos a ver... te dije que este muchacho tenía que irse a Juan y Medio. Pero es que ha venido a donde Montoya brilla. Vale Juan, pues te lo mando después...".

Manuel le pedía al exconcursante de 'La isla de las tentaciones' que dejase de mirar al suelo y que le mirase a la cara y Montoya no tardaba en lanzarle el primer dardo: "Tú no tienes educación ni vergüenza ninguna". Además, le tachaba a Manuel de "poco inteligente" y le achacaba que siempre fuera a "donde Montoya brilla". "¡Vamos por caminos diferentes!", le recriminaba Montoya. Por su parte, Manuel dejaba claro que no llegaba a Honduras para discutir con nadie.