Carlota enfrenta la terapia con ganas, admitiendo que hay muchas cosas que sanar y es por ello que ha dado el paso de hablar sin filtros con Raquel Jiménez sobre todo lo que le ha sucedido. La influencer explica cuándo se empezó a dar cuenta de que su relación no estaba bien. “Cuando nació, me di cuenta de lo que había”, reconoce. A partir de la llegada de su hija al mundo, la actitud de la expareja de Carlota y ella comenzó a abrir los ojos. “Pensé que me había equivocado y ya no había vuelta atrás”, admite visiblemente afectada.