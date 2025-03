Violeta Crespo preocupa a sus seguidores: "No querría escribir esto"

Violeta Crespo ha compartido en su perfil oficial de Instagram un mensaje con el que ha preocupado a sus seguidores . La exconcursante de ' Gran Hermano ' siempre aparece sonriente y está en un momento muy dulce junto a Edi Insua , aunque ahora ella haya reconocido públicamente que no está bien. Unas palabras de desánimo que han pillado por sorpresa y que han alarmado a su comunidad virtual.

A través de una fotografía en la que se puede ver a la influencer de 23 años menos risueña de lo normal, Violeta Crespo ha mostrado una parte menos visible en las redes, pero que ahora forma parte también de su realidad. "No querría estar escribiendo esto, pero emocionalmente no me encuentro bien", ha confesado.