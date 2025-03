Asraf Beno está preocupado con su aumento de peso

El marido de Isa Pantoja asegura que no para de engordar a pesar de estar comiendo bien y haciendo ejercicio

Asraf Beno se sube a la báscula y habla con preocupación de los kilos que ha engordado. El marido de Isa Pantoja no se reconoce frente al espejo. Asegura estar comiendo bien y haciendo más deporte que nunca, sin embargo, no para de engordar. En estos momentos el exconcursante de 'Supervivientes' pesa 105 kilos y medio.

El modelo siempre ha experimentado bruscas subidas y bajadas de peso. Durante su participación en 'Supervivientes 2023', batió rércord y se convirtió en el concursante que más kilos adelgazó de su edición. Durante los más de 100 días que duró su experiencia en Honduras, Asraf adelgazó 21,6 kgs. Casi dos años después de regresar a España, el también exconcursante de 'GH VIP', y más recientemente 'GH DÚO', podría estar experimentando aún las secuelas del temido efecto rebote.

Beno, que no ha dudado en 'desnudarse' ante sus seguidores y en mostrar su nueva realidad, se encuentra preocupado por esta incesante subida de peso. Se encuentra haciendo de todo con el objetivo de adelgazar, aunque no está teniendo ningún éxito. Que su plan de entrenamiento y nutrición no esté funcionando y que solamente engorde pese a los esfuerzos que dice estar poniendo, puede estar relacionado con algún tipo de problema metabólico que debería revisar con su médico.

"Nunca había llegado a pesar tanto y la verdad es que no lo entiendo. Estoy haciendo más deporte que nunca y comiendo bastante bien, pero en lugar de bajar de peso sigo sumando", ha confesado a sus seguidores, a los que comparte imágenes de su más que notable cambio físico.

No es la primera vez que Asraf Beno sube de peso por encima de sus niveles 'normales', aunque sí la primera que pesa más de 100 kilos. "Albertito me malinfluencia mucho y nos pasamos el día comiendo", contaba tras el confinamiento en 'Ya es mediodía' mientras culpaba al primogénito de su novia de sus atracones durante la pandemia.

Más tarde, durante su participación en 'La casa fuerte', Asraf no podía evitar romperse viendo lo mucho que había cambiado físicamente. "No me gusto, de ganar un certamen de belleza a verme así, no estoy seguro conmigo mismo...", revelaba tras descubrir su imagen en el espejo: "Estoy con más barriga, tengo peor cuerpo... Me defraudo al verme cómo estoy físicamente. De carácter sigo siendo el mismo, natural… pero no estoy en el mejor momento de mi vida".