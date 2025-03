A sus 55 años, Makoke se mantiene completamente en forma anunciando a sus seguidores de su misma edad a iniciarse en el mundo del fitness ya que es vital hacer ejercicio para mantenerse sano. " La edad es sólo un número , los hábitos , la manera de pensar y vivir es lo que nos hace mayores o jóvenes. No deberíamos creer que a ciertas edades no podemos hacer algún ejercicio. Todo depende de cómo empecemos a entrenar, de las patologías que arrastremos y de los hábitos saludables que empezamos a integrar en nuestra vida. Para ello, el estudio personal y la selección de ejercicios de readaptación e introducción son vitales".

"En el caso de Makoke, ella no ha adaptado su rutina de entrenamientos a su edad, sino que ha adaptado el entrenamiento para completar todas las necesidades físicas que su cuerpo requiere para moverse con salud ". Cecylia Fit también nos habla de la ostopenia , una enfermedad en la que perdemos densidad mineral ósea y los huesos se hacen más frágiles creyendo que se rompen con mayor facilidad "por la edad". "Realmente no es por la edad, es por nuestro estilo de vida", asegura la experta y añade: "Los ejercicios con saltos nos ayudan a evitar la ostopenia y muchas enfermedades supuestas de la edad . Makoke trabaja también su suelo pélvico en pilates, algo muy importante para que no se nos escape el pis al toser o reírnos".

"Ganar masa muscular a partir de los 35 o 40 años es más difícil, más aún si nuestra alimentación no va acorde a nuestra necesidad hormonal que ya empieza a desequilibrar", asegura Cecylia Fit y determina que los errores más comunes que se cometen a la hora de empezar a hacer ejercicio son beber agua sin una correcta armonización de minerales, comer poca cantidad de proteínas y superar el porcentaje de grasas, comer poca fibra y no descansar lo suficiente. "Un error garrafal es no descansar mentalmente, mas que el descanso físico. Esto nos mantiene en un estado constante de alerta y estrés que nos inflama y con ello no conseguimos mejorar incluso cumpliendo con el plan nutricional al dedillo", recomienda la readaptaros