Para Pablo Chiapella no hay algo que le dé más apuro que el reconocer que tiene un problema real en su comunidad de vecinos y que estos no le vayan a tomar en serio. El carismático intérprete en 'La que se avecina' en su papel de Amador Rivas está en un apuro en su casa, tal como ha contado al podcast 'A las bravas' de la Cadena SER.

El aventurero y versátil actor sabe que si habla tendrá solución, pero para evitar problemas y más en un contexto que para él es especialmente incómodo no lo ha hecho aún. Hasta ahora. Ante los micrófonos de 'A las bravas' ha puesto de manifiesto el problema que tiene en su comunidad de vecinos que no se había atrevido a contar. "Me veo los chistes" , avanza divertido.

"Estoy seguro de que si voy y me quejo me lo tienen que insonorizar, porque es zona común. Me toca a mí porque estoy pegado, pero por no hacerle palmar pasta a la peña... De momento le he puesto cartones de huevos", ha contado con sentido del humor, sabiendo que esta situación es digna de "chiste" por todo lo que envuelve a su personaje en 'La que se avecina'.